Coppa Italia di Promozione, salta la prossima partita Luca Sammartano del Ventimiglia Calcio

Imperia. Il giudice sportivo, a seguito della partite della terza giornata di Coppa Italia di Promozione, ha punito venti calciatori e un allenatore.

Edoardo Nardo (Little Club James) è stato fermato per tre turni in quanto espulso perché «dopo aver subìto un fallo, a gioco fermo e con vigoria sproporzionata, gettava a terra un avversario, senza conseguenze lesive».

Filippo Licata (Ceriale), Michael Tuninetti (Loanesi San Francesco), Daniele Massaro, Edoardo Battaglia Busacca, Nicolò Maura (Golfo Paradiso PRCA), Stefano Maia, Gentian Torra (Bragno), Lorenzo Dotto (Goliardicapolis), Luca Sammartano (Ventimiglia), Andrea Ambrosini (Canaletto Sepor), Nicolò Cucurnia, Stefano Gambino (Colli Ortonovo), Niccolò Barabino (Forza e Coraggio), Antonio Capetta, Domenico Cariati, Lorenzo Del Padrone (Magra Azzurri), Filippo Gambarelli (Sammargheritese), Federico Bocchia (Valdivara 5 Terre), Andrea Cosentino (Veloce) dovranno saltare la prossima partita di Coppa Italia.

Fabio Luccisano, allenatore del Ventimiglia, è stato squalificato per due giornate.