Continuano gli “open day” del Team Schiavetti Pallamano Imperia

Imperia. Continuano con successo gli “open day” di pallamano che il Team Schiavetti Pallamano Imperia ha organizzato come inizio della stagione sportiva 2019/2020.

Il prossimo avrà luogo sabato 21 settembre dalle 10 con la presenza di istruttori qualificati tutti i ragazzi e le ragazze dai cinque anni ai sedici possono provare a cimentarsi in questo sport dinamico e divertente.

Da qualche hanno il sodalizio imperiese svolge la sua attività oltre che in Italia anche in Francia. Proprio nell’otticà di quest’attività sabato 21 settembre l’under 13 maschile si recherà nel Principato di Monaco per incontrare i pari età francesi, per poi assistere alle 18.30 all’incontro della squadra senior monegasca impegnata nel campionato N3 francese.