Consiglio comunale a Sanremo, ecco tutti i punti all’ordine del giorno

Sanremo. Il Consiglio comunale è convocato in adunanza urgente, nella sala delle riunioni, presso la sede del comune – Palazzo Bellevue – in corso Cavallotti 59, per il giorno giovedì 5 settembre, in prima convocazione con inizio dei lavori alle ore 17 ed eventuale prosecuzione dopo le ore 24 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) interpellanze, interrogazioni ed ordini del giorno

2) approvazione verbali sedute precedenti: dal n. 46 al n. 48 del 16.07.2019, dal n. 49 al n. 55 del 31.07.2019 e n. 56 del 01.08.2019

3) settore servizi finanziari, controllo di gestione e tributi – servizio controllo e partecipazioni esterne proposta di acquisto del compendio immobiliare della pista ciclopedonale del ponente ligure di proprietà di area 24 in

liquidazione da parte di Amaie energia e servizi s.r.l. – indirizzi ad Amaie energia e servizi s.r.l. (si propone

immediatamente eseguibile) prop. N. 92/2019

4) settore lavori pubblici, fondi europei ed espropri/servizio centri storici e beni ambientali euro 2.500,00 riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi art. 194 comma 1 lett. E) del d. Lgs. N. 267/00 e s. M. I. Affidamento. Incarico professionale per redazione documentazione. Gara d’appalto del servizio di manutenzione del verde pubblico (si propone immediatamente eseguibile) prop. N. 89/2019