Come fare trading in modo vincente

Vuoi entrare nel mondo degli investimenti online ma sei alle prime armi? Segui una guida al trading online e impara subito le basi per un trading vincente!



Trading online: da cosa iniziare

Fare trading online significa investire sui vari mercati finanziari, in qualsiasi momento e comodamente dal proprio ufficio.

Naturalmente, si tratta di un’attività che richiede impegno e costanza, poiché si basa su strategie ben elaborate e consapevoli. Fortunatamente, ci sono molti strumenti disponibili da sfruttare per coloro che ancora non hanno ben chiaro il funzionamento del mondo finanziario.

Ciò significa che non bisogna sottovalutare i propri investimenti, fare trading non è un gioco! Può risultare realmente vantaggioso solo se si attuano le mosse giuste!

Una buona guida sulla quale informarsi è l’inizio giusto per un trading vincente!

Quale piattaforma scegliere?

Di fondamentale importanza per iniziare a fare trading in modo sicuro, risulta la scelta del broker a cui affidarsi. Si consiglia di valutare bene la piattaforma sotto tutti gli aspetti prima di incappare in truffe!

Il primo punto da verificare riguarda le certificazioni: i migliori broker sono controllati da enti internazionali, come la CONSOB o la CySEC.

Inoltre, le piattaforme più sicure sono anche gratuite e presentano un’interfaccia semplice da utilizzare, così da agevolare il lavoro dell’investitore.

Ogni trader, comunque, tende a scegliere la piattaforma in base alle proprie esigenze e alle proprie conoscenze di base, così da velocizzare il processo di analisi tecnica e d’investimento.



Quali sono le piattaforme migliori?

È possibile stilare una lista dei broker più apprezzati dagli investitori, principianti e non, in base agli strumenti che forniscono e all’efficienza del proprio sito.

Tra le piattaforme più conosciute, quindi, ci sono:

eToro: leader nel settore e totalmente affidabile. Il broker in questione ha realizzato un network di trading sul quale poter interagire con altri utenti, scambiarsi opinioni e chiedere consiglio ai migliori! In più, con la funzione di Copy Trading , i meno esperti potranno copiare sul proprio profilo le mosse attuate dagli investitori che hanno deciso di seguire. Tutto ciò, ovviamente, permette di guadagnare sin da subito ed imparare le strategie utilizzate dai più preparati!

leader nel settore e totalmente affidabile. Il broker in questione ha realizzato un network di trading sul quale poter interagire con altri utenti, scambiarsi opinioni e chiedere consiglio ai migliori! In più, con la funzione di , i meno esperti potranno copiare sul proprio profilo le mosse attuate dagli investitori che hanno deciso di seguire. Tutto ciò, ovviamente, permette di guadagnare sin da subito ed imparare le strategie utilizzate dai più preparati! 24Option: broker apprezzato soprattutto dai meno intenditori. Si tratta di una piattaforma facile da utilizzare, dalla quale poter scaricare gratuitamente e-book, video lezioni e guide per imparare a tradare in maniera professionale . Inoltre, il broker è famoso per i segnali di trading . Si tratta di uno strumento del tutto gratuito che facilita il compito degli investitori di elaborare previsioni: sono consigli e indicazioni, elaborati da un gruppo di esperti, sull’andamento del mercato. Si tratta di informazioni elaborate in tempo reale che, se utilizzate correttamente, possono essere utili per comprendere l’andamento dei trend sui quali abbiamo puntato.

broker apprezzato soprattutto dai meno intenditori. Si tratta di una piattaforma facile da utilizzare, dalla quale poter scaricare gratuitamente e-book, video lezioni e guide per imparare a . Inoltre, il broker è famoso per i . Si tratta di uno strumento del tutto gratuito che facilita il compito degli investitori di elaborare previsioni: sono consigli e indicazioni, elaborati da un gruppo di esperti, sull’andamento del mercato. Si tratta di informazioni elaborate in tempo reale che, se utilizzate correttamente, possono essere utili per comprendere l’andamento dei trend sui quali abbiamo puntato. IQOption: piattaforma preferita dai principianti per la sua semplicità d’utilizzo. Il broker mette a disposizione dei propri clienti un conto demo illimitato per iniziare a far pratica e accumulare l’esperienza necessaria per operare nel mercato reale. Il deposito minimo è di soli dieci euro, quindi, è possibile iniziare a tradare senza incorrere in rischi elevati!

Trading online: opinioni

Al contrario del pensiero generale, il settore degli investimenti può essere molto fruttuoso. Naturalmente, c’è bisogno di optare per le scelte giuste! I guadagni non sono possibili se non si accumula l’esperienza giusta e non si sceglie un broker professionista e affidabile.

Appare chiaro che, grazie a tutti gli strumenti attualmente disponibili, tradare sta diventando un’operazione alla portata di tutti.

Utilizzare conti demo, grafici e statistiche intraday e segnali di trading è la base di una corretta analisi tecnica.

Il fattore rischio non è assente, ma ciò non deve inibire gli investitori: i guadagni migliori implicano saper ribaltare una situazione complessa a proprio favore!

(Foto da Google Immagini)