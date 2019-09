Chiusure biglietterie stazioni, Tosi (M5S): «Berrino cosa intendi fare?»

Taggia. “Genova Pegli, Pietra Ligure, Taggia Arma, Varazze e finanche Recco! Sono le stazioni le cui biglietterie sono destinate a chiudere, per sempre, dal 1 ottobre 2019, lasciando altre cinque stazioni prive di un servizio importante. Per quanto riguarda il Golfo Paradiso stiamo assistendo a un paradosso: tra Rapallo e Nervi, vale a dire un comprensorio forte di decine di migliaia di abitanti, il servizio biglietteria sarà del tutto inesistente, essendo già chiuse da tempo quelle di Camogli, Sori, Pieve e Bogliasco.

Ma in tutto questo, l’assessore Berrino che fa? Ha intenzione di contrastare l’ennesima decisione scellerata di Trenitalia o no? Per avere chiarimenti, abbiamo depositato sia un’interrogazione per sapere se l’Assessore è al corrente di quanto annunciato, peraltro in sordina, da Trenitalia e parimenti un Odg che impegni la Giunta affinché le 5 biglietterie rimangano aperte”. Così, il consigliere regionale Fabio Tosi, primo firmatario dei testi depositati.