Cervo, open day al campo sportivo in via Steria per i piccoli amici 2013-2014-2015

Cervo. Mercoledì 11 settembre dalle 17 andrà in scena l’open day rivolto ai piccoli amici 2013-2014-2015 al campo sportivo in via Steria 47.

L’evento è organizzato da Fc Cervo e Dianese&Golfo 1923, affiliate al Bfc center. Un’occasione unica per tutti i bambini che desiderano provare a giocare a calcio.

Per maggiori informazioni contattare Umberto al 329 4647022 o Luigi al 339 4498451.