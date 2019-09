Ceriana, arriva un’illuminazione pubblica più efficiente. Migliorie a viabilità e cimitero comunale

Ceriana. Il Comune della Valle Armea è in procinto di apportare una serie di migliorie al suo centro abitato. Lo fa con tre interventi per un costo complessivo di poco più che 11.000 euro.

Il primo, in ordine di spesa, è l’estensione dell’impianto di pubblica illuminazione con tecnologia efficiente per il tratto di strada provinciale 55 compreso tra la fine di via Mora e il viale di accesso al campo di calcio. L’opera vale monetariamente 4.694,56 euro che verranno finanziati grazie ai fondi ottenuti dal decreto legge “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”. Questo prevede l’assegnazione di contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile ed il Comune di Ceriana è assegnatario di 50.000 euro.

Sempre in ordine di costo c’è poi la posa di una barriera automatica per la regolamentazione del traffico veicolare,s alle piazze Marconi e Rubini al fine di evitare un via vai disordinato ed in ogni momento della giornata, da parte degli utenti, anche con mezzi non idonei che contribuiscono alla rottura della pavimentazione esistente. Spesa: 3.861,30 euro.

Infine verranno automatizzati i cancelli d’ingresso del cimitero comunale per regolamentare gli orari di visita e per avere la sicurezza della chiusura notturna. Quest’ultimo intervento vale 2.799,90 euro.