Castellaro. Si è concluso sabato sera, con un intensa finale per il 1° e 2° posto, il Torneo Amatoriale Estivo di calcio a 5 organizzato dall’associazione sportiva Castellaro2005 giunto quest’anno alla sua 11^ edizione.

Sei le squadre partecipanti, con al loro interno 3 giocatori over 40 obbligatori da regolamento, che suddivise in due gironi si sono affrontate da lunedì 26 a sabato 31 sul campo comunale di Castellaro tra qualificazioni semifinali e finali.

Il successo è andato alla squadra sanremese del “Bar Volta” superando in finale con un netto 4 a 0 la “Game Over” di Riva Ligure, la finale per il 3° e 4 ° posto è andato dopo i calci di rigore alla squadra casalinga “Voltaren” che ha superato l’altra squadra sanremese “Atletico con drink”. Il 5° quinto posto nella finalina di consolazione è andato alla “Quickaffè” di Arma di Taggia ed al 6° posto chiude la squadra “Amala”.

Prestazioni di rilievo da annotare la conquista del titolo di capocannoniere da parte di Fabio Esposito con 9 reti “Atletico con drink”, quello di miglior giocatore del torneo Lorenzo Pisano “Voltaren”, e miglior portiere Buricchi Samuele

L’associazione sportiva Castellaro 2005 è soddisfatta per l’ottima riuscita di questa 11^ edizione, dove ha apportato modifiche al regolamento importanti per inserire più giocatori over 40 per avere così un vero riscontro sul piano amatoriale e più equilibrio fra le squadre partecipanti.

Altro lato positivo della manifestazione la presenza costante di pubblico fra gli spalti per ogni serata del torneo, dove oltre ad assistere alle partite, si poteva usufruire di un servizio barbecue messo a disposizione dall’associazione. Il prossimo appuntamento in programma un torneo riservato ai ragazzi delle scuole calcio limitrofe previsto per fine settembre ed a dicembre l’immancabile Torneo di Natale giunto alla sua 8^ edizione.