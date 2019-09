Ventimiglia. Il gruppo bikers Owls Rebel Italia nasce in Toscana nel 2009 e poi si è allargato in tutta Italia. 50 bikers, che risiedono a Ventimiglia, e altri Owls da Cuneo si metteranno in viaggio, sempre in prima linea a favore dei più deboli, per partecipare al raduno del 6 ottobre a Reggio Emilia incentrato sui casi di minori “allontanati”.

Una protesta per mantenere alta l’attenzione sui bambini sottratti ingiustamente. Questa è la motivazione che spingerà centinaia di biker a manifestare a Reggio Emilia. Il motto dell’evento è “Verremo in pace”.