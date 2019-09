Capoeira in “Feira”, la cultura afrobrasiliana invade la Riviera dei Fiori

Sanremo. L’associazione culturale e sportiva Capoeira Sanremo svolgerà il Festival Feira da Capoeira da lunedì 2 Settembre a Domenica 8 settembre 2019, di sport, socialità e Intercultura denominato: Feira da Cultura Afrobrasileria.. Questa sarà la terza edizione dell’Evento precedentemente organizzato nel Comune di Imperia e vedrà molte iniziative nuove in programma.

La Capoeira, arte marziale brasiliana, è un’unione di danza, lotta e folclore brasiliano ed oggi è tra le arti marziali più praticate al mondo e più spettacolari da vedere che conta decine di migliaia di atleti in tutto il mondo ed è candidata a diventare nuovo sport olimpico. Questo vero e proprio momento di festa vedrà coinvolti non solo gli atleti di capoeira della provincia di Imperia e della Liguria, ma anche la comunità brasiliana e sudamericana della nostra Provincia e le associazioni sportive e di volontariato sia nazionale sia europeo. La nostra associazione fa parte del Gruppo Capoeira Brasil fondato nel 1989 a Fortaleza (Brasile) ed oggi è uno dei Gruppi più diffusi al mondo con contatti in diversi ambiti sportivi e culturali. L’associazione coinvolgerà allievi di capoeira e di danza e di percussioni dalla città coinvolgendo sia le diverse realtà associative locali sia quelle provenienti da diverse parti d’Italia e d’Europa, nonché dal Brasile. Tra gli invitati vi saranno Mestre Elisio, famoso insegnante di danza afrobrasiliana e percussionista attivo sulla scena musicale da oltre 30 anni, suonando con vari artisti da Jilson Silveira a Tizumba, oltre ad essere uno dei primi maestri di Capoeira giunto in Italia gia alla fine degli anni ’80. Saranno presenti anche Mestre Samara e Mestre Azul autori di diversi Cd di musica brasiliana, Mestre Juruna, rappresentante della cultura afrobrasiliana nella città di Marsiglia ed invitato nei principali eventi europei di Capoeira e Mestre Chiquinho, maestro di Capoeira del gruppo Capoeira Gerais, anch’esso tra i Gruppi più diffusi al Mondo.

Differenti eventi sono stati organizzati in passato nella nostra provincia sin, dall’anno 2005 e 2006, a Imperia, attraverso un’altra associazione di Torino, Associazione Senzala, fondata da alcuni membri attualmente dell’associazione Capoeira Sanremo e differenti eventi dall’anno 2014 ad oggi attraverso la nostra associazione. L’anno 2014 e 2015 abbiamo organizzato l’edizione 0 e 1 della Feira della Capoeira na Beira do Mar con il patrocinio del Comune di Imperia proponendo attività nel Parco La Rabina e alla Marina di Porto Maurizio e svolgendo alcuni momenti di gioco nella banchina del porto di Oneglia e di Porto Maurizio durante Le Vele d’Epoca. Abbiamo coinvolto L’Università di Genova, invitando la docente Faldini Pizzorno, massima studiosa in Italia delle religioni afrobrasiliane a tenere una conferenza proprio sul Candomblè, religione antica di origine afrobrasiliana. Abbiamo coinvolto L’associazione di Aosta Cultura Brasiliana con il Maestro di Danze e Coreografo Elisio Fernandez che ha fatto una stupenda performance di danze del Candomblè con musica dal vivo, nella Piazza Medaglie D’Oro di Imperia sul Porto. L’anno passato a Sanremo abbiamo organizzato a Villa Ormond il Festival di Capoeira 2018 con

Mostra Fotografica e Artistica di alcuni maestri di Capoeira con il tema del mare, riuscendo a coinvolgere atleti di diverse città italiane ed europe. Dopo queste esperienze positive presentiamo qui il progetto dell’anno 2019:

PRESENTAZIONE PROGETTO:

L’evento della durata di 7 giorni vedrà intrecciarsi diversi aspetti culturali e sportivi, volendo proporsi come vera e propria fiera della Cultura Afro-Brasiliana e del Sud-America con il coinvolgimento di diverse realtà associative della provincia e di diverse regioni d’Italia e d’Europa, nonché di alcuni docenti universitari del Dipartimento di Antropologia Culturale di Genova. VALORIZZAZIONE TURISMO LOCALE: Da Lunedì 2 Settembre a Giovedì 5 settembre: Capoeira itinerante nel ponente ligure: Sanremo, Balzi Rossi, Rocchetta Nervina. Quattro giorni di performance di strada e di Capoeira e Musica nei contesti naturali delle nostre spiagge e vallate liguri.

Attività a Sanremo: giovedì 5 Settembre: Piazzetta Santa Brigida. Sanremo Quartiere Pigna. Proiezione del Film Capitani della Spiaggia. Regista Cecilia Amado con piccolo rinfresco locale offerto prima del film durante l’introduzione del film. Venerdì 6 settembre: Forte di Santa Tecla: Stands di Capoeira e Acrobati ore 1730 con partenza ore 1800 da Santa Tecla per il Centro della Citta’ con la sfilata di Capoeira che giungerà in Piazzetta dei Ferri.

Ore 1930 Piazzetta dei Ferri. Sanremo Quartiere Pigna. Presentazione del Libro Marielle Presente. Autrice Agnese Gazzera con rinfresco al termine della presentazione. sabato 7 settembre: Piazza San Costanzo Cena Africana Street Food sotto le stelle a partire dalle ore 2030. (Gradita la Prenotazione) Servizio Bar a partire dalle ore 2030. -Performance Live di Danze di danze Afrobrasiliane – Performance Live di Percussioni Senegalesi. -Festa Afrobrasiliana con gruppi live e d.j. set

Attività sportive nel Comune di Rocchetta Nervina: Martedì 3 Settembre: Ore 1700 Capoeira e Danze Afrobrasiliane nella Piazza di Rocchetta Nervina. Lezioni Gratuite per tutti i neofiti dai 5 anni in su. Mercoledì 4 settembre: Ore 11 Danza degli Orixa dentro i Laghetti di Rocchetta Nervina. Ore 1600 Lezione a numero chiuso di ritmi afrobrasiliani dentro l’ostello delle Alpi Liguri a Rochetta Nervina Ore 1730 Lezioni di Capoeira e Danze Afrobrasiliane nella Piazza di Rocchetta Nervina aperte a tutti dai 5 anni in su. Giovedì 5 settembre:

Asd Capoeira Sanremo Via W. Goethe 281 18038 Sanremo tel 3488433047

Ore 10 Fino ore 1200 Lezioni di Capoeira e Danze Afrobrasiliane nella Piazza di Rocchetta Nervina aperte a tutti dai 5 anni in su. Lezioni di Capoeira e Danze attività sportive della città di Sanremo: Da Giovedì 5 settembre sera a domenica 8 settembre: -workshop di Capoeira e Danze Afrobrasiliane nella palestra di Villa Ormond. -workshop di percussioni -sfilata di Capoeira nel centro città Venerdì 6 settembre dalle 1800 del pomeriggio.

Giovedi 5 settembre: Ore 1600 Lezioni di Danza Forrò e Capoeira Spiaggia 3 Ponti a Sanremo Venerdì 6 settembre: Dalle ore 10 alle ore 14 lezioni di Capoeira e Danze Afrobrasiliane dentro lo spazio sportivo di Villa Ormond. Dalle ore 1600 Relax in spiaggia e lezioni di Capoeira in Spiaggia. Sabato 7 Settembre Dalle ore 1000 alle ore 1700 Lezioni di Capoeira e Danze Afrobrasiliane dentro lo spazio di Villa Ormond Domenica 8 settembre: Dalle ore 11 alle ore 1600 Lezioni di Capoeira e Danze Afrobrasiliane dentro lo spazio di Villa Ormond

SCOPO DEL PROGETTO:

Promuovere un intenso momento di scambio interculturale tra la cittadinanza e le culture afrobrasiliane. Promuovere la conoscenza dell’arte e della cultura brasiliana attraverso momenti di performance di Capoeira, Percussioni e Danze, con gli stands delle associazioni sportive dilettantistiche invitate. Promuovere la pace e il dibattito culturale, oggi più che mai essenziale per la convivenza pacifica tra i cittadini, attraverso le attività culturali esposte: proiezione del film Capitani della Spiaggia, presentazione del Libro Marielle Presente.