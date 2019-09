Camporosso, «provinciale pericolosa»: i residenti di corso della Repubblica scrivono alla Provincia

Camporosso. I residenti di corso della Repubblica segnalano «la pericolosità della provinciale» vicina alle loro case. «Siamo un piccolo borgo di case in Corso della Repubblica n. 326/350. Sono anni che combattiamo per la sistemazione della strada provinciale sotto il nostro borgo e per l’incolumità dei pedoni.

Abbiamo cercato risposte sia dal comune che dalla provincia senza a tutt’oggi aver ottenuto alcuna risposta nonostante i numerosi incidenti accaduti nel percorrere la suddetta strada».

Leggi qui il testo della Lettera.