Camporosso, parte il corso per l’abilitazione ad allenatore dilettante regionale Uefa D

Parte a Camporosso il corso organizzato dalla L.N.D F.I.G.C. Liguria in collaborazione con l’A.I.A.C. Imperia del presidente Vincenzo Stragapede per l’abilitazione ad allenatore dilettante regionale Uefa D.

Figura nuova quella dell’allenatore dilettante che permette ai tecnici che conseguono l’abilitazione di allenare tutti i campionati dall’Eccellenza alla Juniores Nazionale/Regionale/Provinciale.

Il corso è iniziato lunedì 23 settembre presso il Campo Sportivo “ Comunale ” di Camporosso, è strutturato in forma modulare e avrà la durata di sette settimane con l’obbligo di frequenza. Il docente del Settore Tecnico nonché responsabile del corso che tratterà la materia principale: Tecnica Calcistica è Alessandro Porro (classe 1967) ex calciatore di A e B con il Foggia di Zeman, attualmente docente federale per il Settore Tecnico. La metodologia d’allenamento è affidata ad Armando Calligaris (prep. Atletico Genoa Cfc) molto belle e interessanti saranno anche le lezioni di psicopedagogia della dott.ssa Iannucci Katia e di Medicina dello Sport tenute dal dott. Albè Fulvio. Importanti anche i concetti e il regolamento di giuco tenuti da Bonello Lorenzo.

Orgoglioso il presidente A.I.A.C. Imperia Stragapede Vincenzo. «Corso importante – commenta il Presidente – siamo contenti di aver aiutato la LND Liguria del presidente Giulio Ivaldi nell’organizzazione del corso. Noi come associazione continuiamo a batterci affinché le società affidino le loro squadre a persone qualificate. Avere nozioni tecniche, tattiche e di metodologia d’allenamento sono fondamentali per chi ha grandi ambizioni anche con le prime squadre». Si ricorda agli allenatori che è aperta la campagna associativa 2019.