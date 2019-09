Camporosso. Come a Ventimiglia, anche nel centro cittadino di Camporosso i cinghiali passeggiano tranquillamente per strada e sui marciapiedi. Stamani sono stati avvistati mentre percorrevano la provinciale che attraversa il paese.

Sono sempre più numerose le segnalazioni della presenza di cinghiali nei centri abitati. E se in via Tenda, a Ventimiglia, la famiglia del suino soprannominato ‘Carmelo’ è ben tollerata dai residenti, che ai cinghiali portano anche da mangiare, a Camporosso un uomo è stato denunciato per aver sparato e ucciso un esemplare che si aggirava nei pressi delle abitazioni.