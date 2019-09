Camporosso, Aceb dona borracce ai bambini delle scuole

Camporosso. Il 13 settembre, il consiglio direttivo di Aceb ha deliberato la donazione di borracce in alluminio (circa 500) per gli alunni delle scuole infanzia e primarie del comune di Camporosso.

Solidarietà e background, un connubio vincente. Questa decisione venuta in un momento delicato come questo dove è importante la tutela dell’habitat non solo del nostro comprensorio, ma per tutto il mondo.

«Un concreto segnale nell’ottica della lotta al consumo di plastica che tanti danni sta provocando all’ambiente e che sicuramente non cambierà il mondo, ma aiuterà i più piccoli a prendere coscienza che il pianeta terra è uno solo e che bisogna prendersi cura di lui ogni giorno, attraverso piccole ma concrete e continuate azioni.

L’arrivo della borracce è previsto per fine ottobre, lasceremo decidere al Sindaco e all’amministrazione comunale di Camporosso, quando consegnarle» – afferma Stefano Urso.