Campionato Juniores di Secondo livello, cinque squadre rappresentano la provincia di Imperia

Savona. Sono 46, come lo scorso anno, le squadre iscritte al campionato Juniores di Secondo livello per la stagione 2019/20. È stata confermata la suddivisione in tre raggruppamenti.

Le formazioni della provincia di Genova sono 26, le savonesi 10, le spezzine 5, le imperiesi 5. Vediamo la composizione dei tre gironi: uno ponentino con 15 squadre, uno genovese da 15, uno levantino e spezzino da 16.

Girone A: Area Calcio Andora, Atletico Argentina, Celle Ligure, Cengio, Dianese e Golfo, Don Bosco Vallecrosia Intemelia, Legino, Olimpia Carcarese, Quiliano&Valleggia, San Filippo Neri Albenga, Speranza, Taggia, Veloce, Ventimiglia, Villanovese.

Girone B: Borgoratti, Busalla, Ca De Rissi San Gottardo, Campese, Don Bosco, Granarolo, Little Club James, Multedo, Nuova Oregina, Praese, Sampierdarenese, San Siro di Struppa, Superba, Via dell’Acciaio, Voltrese Vultur.