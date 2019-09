Campionati Sociali 2019 intitolati a Franco Morandi, aperte le iscrizioni al Tennis Club Ventimiglia

Ventimiglia. Sono aperte le iscrizioni al Tennis Club Ventimiglia per la disputa dei Campionati Sociali 2019 intitolati al socio Franco Morandi. La disputa delle gare di singolare maschile, femminile è prevista a partire dal 1° ottobre. A seguire i doppi e il singolare veterani.

Per contatti con la segreteria sportiva tel.(0184)355224. Una serata di divulgazione scientifica sull’Igiene per la casa ad opera di specialisti del settore è in programma presso la Club-House del Circolo di zona Peglia. Si terrà alle 21 di mercoledì 9 ottobre. «Auguri e ad maiora !!!» – afferma E.Raneri.