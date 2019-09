Campagna di identificazione, l’Asl 1 Imperiese: «Microchip gratuiti per cani a settembre e a ottobre»

Imperia. Dal 1 settembre al 31 ottobre il servizio Sanità Animale dell’Asl 1 offrirà ai cittadini la possibilità di applicare gratuitamente il microchip identificativo per i propri cani.

Il microchip è un piccolo dispositivo elettronico innocuo, di forma cilindrica di 11 millimetri di lunghezza e 2 millimetri di diametro, rivestito di materiale biocompatibile, che viene iniettato sotto la cute del cane con una speciale siringa sterile monouso, al suo interno contiene un codice numerico che identifica inequivocabilmente il cane stesso. Attraverso il microchip il veterinario è in grado di risalire al nome del proprietario dell’animale, alla sua residenza e ai suoi recapiti telefonici, informazioni indispensabili per poterlo rintracciare – ad esempio – in

caso di smarrimento del cane.

È bene ricordare che chi possiede un cane ha l’obbligo di provvedere all’identificazione e alla registrazione dell’animale nell’Anagrafe canina del Comune di residenza o della Asl competente.

«Dopo la positiva sperimentazione dello scorso anno – spiega il direttore generale della Asl, Marco Damonte Prioli – in cui in 4 mesi sono stati applicati circa 300 microchip identificativi, riparte la campagna di identificazione gratuita promossa da ASL1. L’obiettivo è quello di rendere sempre più capillare questo servizio. Il microchip, oltre ad essere obbligatorio, è anche indispensabile per la protezione del proprio cane, utilissimo in caso di smarrimento per la corretta identificazione, indispensabile in caso di viaggi all’estero insieme al passaporto».

«Questo servizio offerto ai cittadini proprietari di un cane – commenta la vicepresidente e assessore regionale alla Sanità Sonia Viale – testimonia la sensibilità del nostro servizio sanitario rispetto ad un tema assolutamente di attualità come il benessere animale. Si tratta di un’iniziativa avviata lo scorso anno in via sperimentale: alla luce degli ottimi risultati ottenuti, Asl 1 ha deciso di replicare l’iniziativa di cui valuteremo una possibile estensione anche ad altre zone del nostro territorio».

Nel periodo, dal 1° settembre al 31 ottobre 2019, tale attività verrà effettuata gratuitamente presso le sedi territoriali della sanità animale, nei seguiti giorni ed orari.

- Ventimiglia – corso Genova n. 88 Villa Olga – Tel: 0184 534 912 Fax: 0184 534 913 o martedì dalle 8.30 alle 12.30

- Sanremo – via Martiri della Libertà, 5 (Mercato Annonario) Tel. 0184 536 211 Fax: 0184

536 213 o mercoledì dalle 9 alle 13

– Imperia – via Nizza, 4 – Tel: 0183 537 649 – Fax: 0183 537 644 o giovedì dalle 8.30 alle 12.30.

Non è richiesta alcuna prenotazione del servizio da parte della cittadinanza la quale potrà direttamente presentarsi presso i nostri uffici munita di un documento d’identità in corso di validità e della tessera sanitaria.