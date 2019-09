Calendario arcaico, a Triora appuntamento con “Mabon”

Triora. Sabato 21 e domenica 22 settembre continuano gli appuntamenti sul calendario Arcaico proposto a Triora. Questo weekend sarà la volta di Mabon, il “sempre giovane” figlio di Modron, la madre divinità celtica del signore della caccia che dà il nome alla festività arcaica dell’equinozio di autunno.

Programma di sabato 21 settembre

– mercatino medioevale;

– “Accampamento ludico didattico ” a cura del Gruppo Storico “La Medioevale”: si potranno visitare le tende, toccare i materiali e rivivere gli usi e costumi della vita quotidiana medioevale come in un museo interattivo. Per l’occasione verrà fatto provare il trabucco, antica catapulta realizzata come copia fedele a quelle in uso nel Medioevo;

– workshop e laboratori per bambini;

– musiche e danze con le contaminazioni etniche dei Tribauta;

Programma di domenica 22 settembre

– mercatino medioevale;

– “Accampamento ludico didattico ” a cura del Gruppo Storico “La Medioevale”;

– workshop e laboratori per bambini;

– ore 11 circa: visita guidata per le vie del borgo con la guida Raffaella Asdente;

– partenza del tradizionale “Cammino selvatico”, con Jack in The Green e le sonorità musicali di Elena Mazzullo e della sua arpa;

– condivisione con cottura castagne.

Info: www.trioradascoprire.it