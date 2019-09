Calcio, i convocati di Sanremese – Vado

Sanremo. Questa mattina la Sanremese ha svolto al Comunale l’allenamento di rifinitura in vista della gara di domani contro il Vado che si giocherà regolarmente a porte aperte. Grande soddisfazione in casa matuziana per la decisione della Corte d’Appello che ha sospeso i provvedimenti in attesa di ulteriori accertamenti.

Il gruppo biancoazzurro ha lavorato prettamente sulla tattica e sugli schemi sui calci piazzati. Al termine della seduta, mister Ascoli ha ufficializzato l’elenco dei convocati per il match con i rossoblù, partita valida per la quarta giornata di andata del campionato di serie D 2019/20.

PORTIERI: Caruso (’99), Morelli (’99).

DIFENSORI: Pici (’01), Manes, Gagliardini, Bregliano, Scarella (’01), Gerace (’00).

CENTROCAMPISTI: Bellanca (’00), Taddei, Spinosa, Demontis, Likaxhiu (’00), Fenati, Martini (’01).

ATTACCANTI: Colombi, Lo Bosco, Scalzi, Vitiello, Calderone (’01), Pellicanò (’02).

Per quanto riguarda il resto della rosa, è indisponibile soltanto Maggi. Non convocato Brizio impegnato con la Juniores.

La Sanremese Calcio comunica che sono disponibili in sede gli abbonamenti. Le tessere plastificate potranno essere ritirate domani pomeriggio ai botteghini dalle ore 14 prima di Sanremese – Vado, e da martedì dalle 9 alle 12 in segreteria al Comunale.