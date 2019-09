Calcio e beneficenza a Dolceacqua per il primo Memorial Giulio Biancheri-Trofeo Ponente Emergenza

Dolceacqua. Grande evento di calcio e beneficenza nel weekend del 21-22 settembre presso il campo sportivo ‘Andrea Orrigo’ di Dolceacqua. Tutto è pronto infatti per il primo ‘Memorial Giulio Biancheri – Trofeo Ponente Emergenza’ organizzato dalla storica associazione di assistenza bordigotta con l’importante scopo di finanziare l’acquisto di una autoambulanza ed onorare la memoria di Giulio Biancheri padre del fondatore Franco e nonno di Christian Biancheri giocatore di calcio a 5 da diverse stagioni in forza all’Airole FC.

Una splendida occasione di solidarietà e convivialità che sarà accompagnata da eventi collaterali legati a gastronomia, musica ed esposizioni. Il programma del torneo prenderà il via nel pomeriggio del 21 settembre alle ore 16 ma sarà preceduto alle ore 15 dal Trofeo dedicato al Principe Giorgio I di Seborga quest’anno assegnato tramite il classico derby tra la nazionale del Principato e la Tera Brigasca Riviera dei Fiori nella specialità del calcio a 5 ‘open’ che vedrà ancora una volta in campo i ragazzi dell’Associazione Spes di Ventimiglia.

Le gare del Memorial Biancheri si svolgeranno quindi per tutto il sabato pomeriggio fino alle 21 e riprenderanno poi domenica 22 settembre sempre alle 16 prima del gran finale serale con la premiazione accompagnata a ritmo di musica al fine di celebrare al meglio una vittoria che varrà doppio per la squadra vincitrice la quale otterrà infatti in automatico anche il titolo di campione nazionale di calcio a 5 maschile del Principato di Seborga per l’anno 2019.

Un appuntamento da non perdere quindi per trascorrere in compagnia due giorni di divertimento e solidarietà…

Per informazioni ed iscrizioni cell. 348 6953248 – account Facebook Carmine Di Matteo