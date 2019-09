Sanremo. Siete amanti delle specialità culinarie a chilometri zero? Avete già assaggiato i coni di “Solo la Lisca” ?

Se la risposta è “no”, sarebbe il caso di porre rimedio al più presto rimedio al più presto. Nata il 15 giugno da un’idea della conosciutissima attrice/regista sanremese Patrizia Campanile e del suo compagno pescatore Lele Sangregorio, “Solo la Lisca” promuove l’ittuturismo sanremese convertendo il freschissimo pescato del giorno della motopesca “Roby” in succulenti fritti di, abbinati a patatine, buon vino bianco o a una vasta scelta di altre bevande.

«La preparazione dei deliziosi coni di avviene a bordo di un’incantevole barchetta/cucina dalla quale Patty sporge il suo remo-vassoio per raggiungere i clienti che attendono sul molo del Porto Vecchio – fanno sapere i gestori della friggitoria – Non solo buona cucina in versione street food, quindi, ma tanta creatività e l’obiettivo di offrire il giusto risalto al pescato locale, servito rigorosamente freschissimo (e variabile a seconda del pescato del giorno) e fritto in olio di qualità. Una miscela esplosiva che – insieme alla simpatia del personale – ha reso “Solo la Lisca” uno dei più grandi successi dell’estate sanremese, portando i gestori alla decisione di restare aperti anche dopo la fine dell’estate con orario modificato: dal mercoledì alla domenica a pranzo, 12-15, e venerdì sabato e domenica anche la sera, dalle 19 a mezzanotte circa».

Una scelta chiesta a gran voce proprio dai clienti che, come si evince dalle numerose recensioni entusiastiche che potete trovare sulla pagina Facebook della friggitoria, non vogliono proprio fare a meno di questa piccola grande isola felice e gustosa, a un passo dal mare.

Il CAPITANO: Lele Sangregorio

LA FRIGGI–ATTRICE: Patrizia Campanile

LA MARINAIA: Martina Allegra

Per info 3472459547