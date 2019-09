Brutta esperienza per il dianese Niccolò Bonifazio alla Coppa Bernocchi

Diano Marina. Il dianese Niccolò Bonifazio domenica ha partecipato alla Coppa Bernocchi, che è andata in scena a Legnano. Ha concluso la gara arrabbiato e provato a causa della caduta in cui è stato coinvolto a circa 600 metri dal traguardo.

Il ciclista del team Total Direct Energie è così rimasto deluso per il risultato mancato, visto che era in ottima posizione e, se non fosse caduto, probabilmente avrebbe potuto concludere bene la competizione. Una bella giornata si è conclusa in una brutta esperienza per il dianese, che è stato consolato dal fratello Leonardo giunto al traguardo dopo di lui.