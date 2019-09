San Biagio della Cima. Un incendio boschivo è divampato stamani, per cause da accertare, tra la val Nervia e la val Verbone, in zona Cavenaira.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, i volontari della protezione civile e l’elicottero antincendio che sta effettuando diversi lanci di acqua.

Ci sono diversi fabbricati non troppo lontani dal fronte di fuoco