Bordighera. E’ tornato a suonare dopo 91 anni il pianoforte salvato dalla mareggiata del 1928 che distrusse il Kursaal Municipale: il magnifico locale affacciato sul mare costruito negli anni Venti su progetto dell’ingegnere Winter.

A inaugurare il pianoforte verticale Hohner, presso lo storico bar Atù sul lungomare Argentina, è stato il maestro Massimo Dal Prà, direttore dell’orchestra sinfonica di Bordighera, che ha regalato agli ospiti un concerto d’altri tempi, interpretando melodie adatte a uno strumento dei primi del Novecento.

Grazie al restauro dell’accordatore Claudio Zappa, commissionato dai titolari dell’Atù Gianluca e Walter Vinci, il pianoforte è tornato al suo antico splendore e verrà suonato nelle sere d’estate e d’inverno come già negli anni Venti, per allietare gli ospiti del locale.

di 8 Galleria fotografica Inaugurazione pianoforte Kursaal









Lo strumento, che si trovava all’interno del Kursaal Municipale proprio davanti all’attuale bar Atù, venne salvato dalla mareggiata il 2 novembre del 1928. Venne acquistato da una famiglia di Bordighera che lo conservò per novant’anni in diverse dimore. I proprietari hanno voluto però che il pianoforte tornasse a suonare per il pubblico, come in passato, e lo hanno donato al bar Atù: a pochi metri da dove, novantuno anni fa rischiò di essere travolto dalle onde del mare.