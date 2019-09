Bordighera investe sulla mountain bike: parte la progettazione dei sentieri a Montenero

Bordighera. Non solo mare, nuoto e beachvolley. La città delle palme si apre all’outdoor e lo fa con un occhio di riguardo nei confronti di una delle tendenze del momento, l’ebiking: la bici a pedalata assistita che ormai viene utilizzata anche da chi pratica gli sport immersi nella natura.

Verrà affidato in questi giorni, infatti, l’incarico di progettazione dei sentieri per le mountain bike a Montenero. «L’obiettivo – spiega il sindaco Vittorio Ingenito – E’ quello di avere una progettazione che ci consenta di individuare aree sulle quali possiamo intervenire per poi iniziare a mappare le strade già percorribili a Montenero e creare una mappa da mettere in rete che costituirebbe una risorsa importante su cui puntare».

E se per la progettazione sono stati stanziati 10mila euro, altri 30mila sono già stati destinati per coprire le spese del primo lotto di lavori da realizzare per la sistemazione dei sentieri.

Nel pacchetto da offrire agli amanti dell’outdoor, ovviamente, non ci dovrà essere solo Bordighera: «Sono contento che anche il Comune di Sanremo abbia investito risorse in tal senso – aggiunge Ingenito – E’ una grande opportunità per il territorio: basti pensare che da Montenero, attraverso i sentieri, è possibile raggiungere San Romolo passando per la vecchia strada militare».

Auspicabile che all’intervento pubblico, seguano investimenti privati: «L’idea è quella di creare infrastrutture, perché senza le infrastrutture non si può promuovere il territorio – dichiara il sindaco – Per questo stiamo valutando di creare presso il porticciolo turistico, nell’area sovrastante a quella destinata al bar che sorgerà sulla banchina davanti alla Capitaneria, una attività di noleggio di mountain bike elettriche». Con l’aiuto del motore, anche cittadini e turisti meno allenati potranno sfidare la salita che conduce alle piste di Montenero e pedalare in cima alla collina.

Di questo e dei prossimi interventi di viabilità sulla passeggiata a mare per la realizzazione della pista ciclopedonale, si parlerà nell’incontro, che verrà fissato a breve, con la società incaricata di redigere per Bordighera il piano della mobilità sostenibile.

[Immagine tratta da Mtbchannel.it]