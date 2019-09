Bordighera. I vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia e i volontari della protezione civile hanno lavorato diverse ore, fino alle 2 della scorsa notte, per spegnere l’incendio divampato intorno alle 22 di ieri nell’area dell’antico sentiero del beodo, nei pressi del ponte dell’autostrada, in frazione Sasso a Bordighera. Avere ragione sulle fiamme non è stato semplice, vista l’impossibilità di raggiungere l’area con i mezzi. Pompieri e volontari si sono dunque incamminati lungo il sentiero, riuscendo a spegnere il fuoco prima che si avvicinasse alle case o scollinasse a Montenero. Nella mattinata riprenderanno le operazioni di bonifica, per evitare che l’incendio riparta.

di 8 Galleria fotografica Incendio beodo Bordighera