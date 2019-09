Bordighera, in sella a una bicicletta percorre l’A10. Il video è già virale

Bordighera. Uno straniero è stato avvistato e filmato mentre, in sella a una bicicletta, percorre l’Autofiori nei pressi del casello autostradale di Bordighera.

Il video, diffuso sui social network, è subito diventato virale. Ovviamente non sono mancati i commenti ironici sul caso, ma il comportamento dell’uomo è rischioso per la sua incolumità e per quella degli altri.