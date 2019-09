Bordighera, gattino salvato dai vigili del fuoco cerca una famiglia

Bordighera. I vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia stamani hanno salvato il gattino bianco della foto, che si era nascosto nel cofano di un’auto parcheggiata in via Vittorio Emanuele II, all’altezza di via Ferrara. Il micio ora è al sicuro, ma cerca una famiglia che lo tenga lontano dai pericoli.

Per informazioni contattare Paulo al seguente recapito telefonico: 335482255