Bordighera. «Abbiamo appreso con dispiacere la decisione del consigliere Marco Farotto di lasciare la delega alla Cultura, ma non potendo aspettare, abbiamo affidato la direzione artistica di Agorà 2020 all’Accademia Balbo. Per Farotto, che ha contribuito in modo importantissimo al grande successo degli eventi culturali di quest’anno, la porta sarà sempre aperta». Lo ha dichiarato il sindaco Vittorio Ingenito, annunciando la decisione di affidare la gestione del più importante evento cultura del centro storico, Agorà – arte in piazza, all’Accademia Balbo, che avrà il compito di organizzare la prossima edizione. Due le richieste dell’amministrazione: che almeno il 50 per cento degli artisti sia straniero «per creare un’internazionalizzazione della mostra», e che si dia ampio spazio alla scultura, mentre i quadri troveranno posto nelle ‘gallerie’ offerte dai vari locali di Bordighera Alta.

«Visto che dobbiamo iniziare a programmare la prossima stagione estiva – ha spiegato Ingenito – Non potevamo aspettare oltre. Per cui, appresa a malincuore la decisione di Farotto, abbiamo optato per questa soluzione. Certo, perdere le sue competenze ci dispiace, ma non avevamo scelta. Ribadisco, però, che per lui ci sarà sempre spazio». Sempre per quanto riguarda il capitolo cultura, l’amministrazione comunale sta lavorando per organizzare una mostra dedicata a Pino Venditti. Verrà allestita tra aprile e maggio del prossimo anno.