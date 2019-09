Bordighera. Dal fiero pastore tedesco all’elegante levriero, passando per il dolcissimo golden retriver fino al minuscolo chiwawa. Sono 45 i cani iscritti al Bordighera Dog Show: la prima expo canina amatoriale organizzata ai giardini Lowe nella ‘Città delle Palme’ che oggi e domani vedrà i più fedeli amici dell’uomo impegnati in prove di agilità e sfilate.

Un momento di gioco, tenerezza e bellezza dedicato a tutte le razze “ufficiali” e “fantasia”, meticci e non meticci, con particolare attenzione per i pelosi meno fortunati.

A complimentarsi per l’evento e per la grande attenzione rivolta agli animali è stato il sindaco Vittorio Ingenito che più volte è intervenuto nel corso della manifestazione per salutare i presenti. Con lui anche il consigliere di maggioranza Claudio Gavioli. I cani sono stati premiati dai giudici Sergio Traverso e Danilo Valenti.

Il clou dell’evento sarà domani, con la dimostrazione delle discipline sportive cinofile durante la quale sarà possibile far partecipare anche i cani iscritti: Treibball a cura dell’Associazione Italiana Treibball, Retrieving a cura di La Zampa sul Cuore di Bordighera, Agility a cura di Fairy Light Agility Team.