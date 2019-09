Bordighera, dal molo di Sant’Ampelio alla pista-ciclo pedonale: il punto sui lavori

Bordighera. Rifacimento del molo di Sant’Ampelio e della diga foranea, lavori di ristrutturazione del campanile dell’ex chiesa anglicana e implementazione delle telecamere di videosorveglianza cittadine. Sono solo alcuni dei progetti attualmente in essere e di quelli che a breve verranno affidati a Bordighera. E’ il quadro emerso ieri, quando si è svolta, presso l’ufficio tecnico in piazza Mazzini, una riunione presieduta dal segretario generale Luigi Maurelli e dal sindaco Vittorio Ingenito, per fare il punto della situazione. All’incontro erano presenti anche l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Laganà, i dirigenti dei vari uffici e i Rup (responsabile unico del procedimento).

«A breve inizieranno i lavori di rifacimento del molo di Sant’Ampelio e della diga foranea; sono stati individuati i progettisti per la ristrutturazione del campanile dell’ex chiesa Anglicana ed è stato stabilito che verrà completato il marciapiede di via Aldo Moro». A fare il punto della situazione è lo stesso Ingenito che aggiunge: «Sono già iniziati i lavori per ampliare il sistema di videosorveglianza, per il quale erano già stati stanziati 100mila euro». Le nuove telecamere, in particolare, verranno posizionate in corso Europa, via Regina Margherita, presso la rotatoria della fontana delle sirene e in generale nel centro cittadino «in modo tale che ci sia una visione complessiva del centro in tutte le direzioni – spiega il sindaco – Mentre prima era presente una sola telecamera».

Si stanno inoltre individuando i tecnici per la progettazione della “pista ciclo-pedonale di mezzo”, ovvero quella che collegherà l’area del parcheggio di Falcone e Borsellino a corso Europa, per la quale sono stati stanziati 45mila euro. Al contempo, non sarà tralasciato il centro storico: «Un professionista sarà incaricato di studiare un progetto di illuminotecnica per il centro storico affinché si possano individuare quegli aspetti architettonici da valorizzare tramite una nuova illuminazione», afferma Ingenito.

E sempre ieri si è fatto il punto sui prossimi bandi da redigere: quello per l’affidamento dei lavori per la messa in sicurezza del muro, crollato nel 2014 a seguito di un’alluvione, di villa Regina Margherita che verrà predisposto dagli uffici comunali, mentre quello per l’antisismica degli edifici scolastici e per la nuova scuola dell’infanzia verrà preparato dalla Stazione Unica Appaltante di Savona.

Gli uffici comunali, inoltre, stanno lavorando allo studio di fattibilità per il restyling della passaggiata a mare: un lavoro propedeutico all’affidamento della progettazione dell’opera.

Il sindaco ha evidenziato l’importanza di queste riunioni «che sono già state organizzate in passato e che nel futuro avranno cadenza mensile per un pronto aggiornamento sullo stato di esecuzione delle opere».

Per lasciare che l’ufficio tecnico, in questo momento di grande lavoro, abbia la concentrazione necessaria è stato deciso di limitare gli accessi del pubblico ad una sola giornata lavorativa, ampliando però l’orario di apertura ai cittadini. Insomma, ci si potrà recare negli uffici un solo giorno a settimana, ma in una fascia oraria ampliata rispetto al passato.