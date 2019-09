Bordighera, convocate le commissioni consiliari: sul tavolo DUP e convenzione per lo scuolabus

Bordighera. E’ convocata alle 8,30 di lunedì 30 settembre, presso la sala giunta di Palazzo Garnier, la commissione consiliare per l’Urbanistica, i Lavori Pubblici e l’Ambiente. Uno solo il punto all’ordine del giorno: la modifica convenzione associazione tra i comuni del bacino ventimigliese avente per oggetto il coordinamento, l’attuazione e la gestione associata dei compiti, delle funzioni amministrative comunale e delle attività connesse ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi connessi.

Seguirà, alle 9, la commissione per gli Affari generali e la Programmazione che vede sul tavolo tre pratiche da discutere: il documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2020-2022; la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e la convenzione tra il Comune di Bordighera e quello di Vallebona per la gestione del trasporto scolastico, che sarà valida fino al 30 giugno 2020.