Bordighera, al 17enne Daniele Scarfó la nomina di Ambasciatore di Pace nel Mondo

Bordighera. Su proposta della vice presidente vicario della International University of Peace Switzerland, prof.ssa Colomba Tirari, il presidente federale Valerio Giovanni Ruberto ha ratificato il decreto presidenziale con il quale ha nominato il ballerino Daniele Scarfó ambasciatore di pace nel mondo della International University of Peace Switzerland.

Il 17enne è, in assoluto, il più giovane Ambasciatore dell’Università. La prestigiosa nomina verrà ufficializzata sabato 19 ottobre in occasione del Gran Galà della Universum. Al neo Ambasciatore giungano le più vive congratulazioni da parte dell’Ufficio Stampa e da parte del Senato Accademico della International University of Peace Switzerland.

Daniele Scarfó, 17 anni appena compiuti, vive a Bordighera in provincia di Imperia. Fin dalla nascita soffre della sindrome di Asperger che è un disturbo dello spettro autistico. Dopo un’infanzia molto difficile a 7 anni inizia lo studio della danza grazie anche al conseguimento di 3 borse di studio. Daniele è ben consapevole che il suo problema non si risolverà e che dovrà superare ancora molti ostacoli ma con l’aiuto di tutte le persone che gli vogliono bene Daniele sta riuscendo a superare tutte le sfide che la vita gli pone davanti.