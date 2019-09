Basket, Bc Ospedaletti e Imperia Basket Riviera dei Fiori giocano in serie D

Imperia. Mancano ormai poche settimane all’inizio dei campionati seniores maschili della regione Liguria stagione 2019/20.

La composizione della serie C Silver vede al via 10 squadre: Cffs Cogoleto, Basket Pegli, My Basket Genova, Pallacanestro Sestri, Cus Genova, Ardita Juventus, Tigullio Sport Team, Pro Recco Basket, Valpetronio Basket, Sarzana Basket.

Rinnovato anche il campionato di serie D, che vede la partecipazione di quattro new entry come l’Imperia Basket Riviera dei Fiori, campione nella passata edizione della Promozione, unita a BC Ospedaletti, LAM Basket ed Aurora Basket Chiavari.

Le 9 formazioni che prenderanno parte alla serie D: BC Ospedaletti, Imperia Basket Riviera dei Fiori, Basket Loano E. Garassini, PGS Auxilium, Pallacanestro Athletic Genova, LAM Basket, Aurora Basket Chiavari, Blue Sea Basket, Villaggio Sport.

Ancora da definire l’elenco delle squadre partecipanti alla Promozione.