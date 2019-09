Camporosso. L’associazione ACEB ricorda che il 1 di aprile è stato indetto un bando rivolto alle associazioni no profit della provincia di Imperia, che scadrà fra due mesi: il 31 ottobre. «A oggi non ci è pervenuta ancora nessuna domanda di richiesta contributo – fa sapere ACEB – Non vogliamo credere che le associazioni non hanno bisogno di soldi».

Per avere info sul bando: http://www.aceb-ets.com/bando

Nel 2018 a vincere il bando erano state la Misericordia Croce Azzurra di Vallecrosia e la Protezione civile di Camporosso.