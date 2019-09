Avanti Insieme Liguria, arriva l’appoggio di Biancheri: «Il sindaco sarà un attento interlocutore»

Sanremo. Nascita del laboratorio di idee Avanti Insieme Liguria, arriva la “benedizione” del sindaco Alberto Biancheri.

Il gruppo di amici – come si è autodefinito nel comunicato stampa di ieri – formato da ex democristiani e forzisti della prima ora, Pino Di Meco (ex Pdl vicino a Claudio Scajola), Francesco Castagnino (già di Alleanza Nazionale), Luigi Marino, Luca Marvaldi (ex Forza Italia), Marco Mauro, Paolo Pippione (entrambi ex Pdl), Ninetto Sindoni e Sergio Tron (ex Udc), i quali hanno partecipato attivamente alla campagna elettorale che ha visto la rielezione del primo cittadino, hanno lanciato ieri la loro nuova formazione politica che guarda alle regionali del 2020.

«Avanti Insieme Liguria è un progetto che nasce dall’iniziativa di alcuni amici con cui abbiamo condiviso un percorso importante alle recenti elezioni comunali e nasce come laboratorio politico, laboratorio di idee, commenta Biancheri. In quanto tale, avrà sempre nel sindaco di Sanremo un attento interlocutore, come qualsiasi altro soggetto che si propone l’obiettivo di trovare efficaci soluzioni al nostro territorio, un ponente ligure troppo isolato e spesso dimenticato».

Anche se i primi intendimenti sono più di carattere culturale (l’obiettivo dichiarato è “risvegliare la libera discussione politica”), Avanti Insieme Liguria, il cui nome è direttamente collegato allo slogan della campagna elettorale di Biancheri, si è imposto come il primo contenitore politico che potrebbe andare a influenzare le scelte dell’amministrazione sull’eventualità di una candidatura da parte di un esponente della coalizione di maggioranza alle regionali del prossimo anno.