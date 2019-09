Asd Imperia, la lista dei giocato convocati per l’incontro con l’Albenga

Imperia. Tutto pronto in casa nero azzurra per affrontare il derby con Albenga. Mister Lupo, coadiuvato dal secondo allenatore e preparatore atletico, Matteo Fiani, ha preparato al meglio questa partita che si preannuncia come match clou di questa terza giornata di campionato.

La lista dei giocatori dell’Asd Imperia convocati per l’incontro in programma questo pomeriggio, domenica 29 settembre, alle 15 presso lo stadio “A.Riva” per l’incontro Albenga – Imperia.

Portieri: Trucco, Meda

Difensori: Fazio, Virga, Guarco, Carletti, Ambrosini

Centrocampisti: Martelli, Giglio, Sancinito, Salmaso, Risso, Pellegrino, Manitto

Attaccanti: Minasso, Sassari, Capra, Nastasi