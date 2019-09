Arrestato dalla polizia di stato il pusher della movida di Bordighera

Bordighera. In un ingegnoso nascondiglio ricavato all’interno del vano portaoggetti anteriore, in mezzo a cavi e componenti elettrici, i poliziotti hanno scovato dodici bustine contenenti cocaina, tutte già pronte per lo smercio, accuratamente termosaldate. In totale quasi 9 grammi di sostanza stupefacente. E’ così che la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un 31enne di origine albanese residente a Ventimiglia, pusher della movida bordigotta.

L’operazione è avvenuta nel centro cittadino della Città delle Palme, nella tarda serata di sabato e rientra nel più ampio progetto di potenziamento del contrasto al traffico e al consumo di sostanze stupefacenti che il Questore di Imperia, Cesare Capocasa, dall’inizio della stagione estiva, ha esteso a tutta la provincia.

L’uomo, già gravato da precedenti per reati inerenti la detenzione e la vendita di stupefacenti, era da tempo sotto la lente degli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia.

Nella serata di sabato i poliziotti lo hanno colto sul fatto vicino al Palazzo del Parco, mentre era intento a salire a bordo della sua automobile.

La perquisizione personale ha consentito il sequestro di 400 euro in contanti, in banconote di medio taglio, e di un telefono cellulare che gli investigatori hanno ritenuto d’interesse per i possibili riscontri incrociati sulla copiosa quantità di dati telefonici e video-fotografici memorizzati al suo interno. Nella macchina è stato trovato anche altro denaro, 420 euro in contanti e 150 in assegni firmati in bianco.

Durante la serata, nel corso delle operazioni di identificazione e verbalizzazione in ufficio, gli Agenti sono stati continuamente interrotti dalle segnalazioni acustiche del telefono sequestrato; decine le telefonate e messaggi provenienti da clienti impazienti di acquistare lo stupefacente, documentando così l’intensità dell’attività di spaccio gestita dall’arrestato.

L’uomo, un muratore, attualmente disoccupato, e ciononostante in possesso di un veicolo e di indumenti di ottima qualità, non ha potuto negare l’evidenza dei fatti.

A suo carico è scattato l’arresto nella flagranza del reato con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente al fine di farne commercio.

Nella tarda serata il pubblico ministero ne ha disposto l’immediata sottoposizione agli arresti domiciliari in attesa del procedimento per direttissima tenutosi ieri nel Tribunale di Imperia.

Dopo aver convalidato l’arresto e i sequestri della Polizia, il Giudice ha rimesso in libertà il ventimigliese d’adozione sottoponendolo alla misura cautelare dell’obbligo di firma negli uffici della Polizia di Stato, dove dovrà recarsi ogni giorno in attesa del processo, la cui prima udienza è prevista per il prossimo dicembre.