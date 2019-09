Taggia. Domenica primo settembre, il lungomare di Arma di Taggia è stato il teatro della Festa dello Sport indetta dal comune di Taggia. Tra i moltissimi stand delle varie associazioni sportive e di volontariato attive sul territorio tabiese, delle forze dell’ordine, delle forze armate e dei vigili del fuoco, un grande successo è stato raccolto dall’area occupata dal Moto Club Valle Argentina.

Era presente un gazebo nel quale venivano illustrate le attività del sodalizio, ma il “pezzo forte” era costituito dalla piccola pista per minimoto, allestita in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana e con i ragazzi del CC Motorday, riservata ad un breve “corso di guida” per giovanissimi curato dagli istruttori federali Fausto Natalia e Livio Bellone, quest’ultimo presente anche in veste di istruttore di guida dell’Arma dei Carabinieri. L’Arma ha partecipato alla manifestazione con un proprio stand nel quale erano esposti alcuni mezzi e dove venivano fornite utili informazioni sulla sicurezza stradale.

Durante la giornata sono stati una cinquantina i bambini, di età compresa tra i sei ed i dodici anni che si sono cimentati sulle minimoto. Per tutti si è trattato del primo contatto con la motocicletta, seppur mini! I consigli, le informazioni e la pazienza degli istruttori hanno permesso ai giovanissimi “neo motociclisti” di avvicinarsi al mondo della moto in totale sicurezza e con grande divertimento di tutti: un’esperienza che questi giovani ricorderanno a lungo con piacere. Ed è stata una bella soddisfazione anche per il Moto Club Valle Argentina che, da sempre, tra i suoi scopi principali ha anche quello di avvicinare bambini, ragazzini e ragazzi al meraviglioso mondo della motocicletta.

Archiviata anche questa bella esperienza, i “ragazzi” del sodalizio di Taggia sono ora proiettati verso l’organizzazione del prossimo Motogiro della Strega, lo storico, tradizionale appuntamento di fine stagione che quest’anno arriva ad una cifra tonda importante: quella del 2019 sarà infatti la trentesima edizione di questa manifestazione attesa ed amata da tutti i motociclisti del ponente ligure… e non solo!

L’appuntamento è dunque per domenica sei ottobre, come sempre nel centro storico di Taggia. Sarà un’edizione indimenticabile.