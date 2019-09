Arma di Taggia. Un centinaio di iscritti e simpatizzanti dell’Auser provinciale (Associazione per l’Autogestione dei Servizi e la Solidarietà) assieme alla rete per l’invecchiamento attivo, ha preso parte , sabato 28 settembre( una bella giornata di sole, alla camminata “Memorial Clemente Manfrin” sulla pista ciclabile da Villa Boselli di Arma di Taggia alla Villa Ormond di Sanremo, qualche “veterano” ha beneficiato di un bel passaggio sul divertente Risciò; ottimo il pranzetto conviviale nel magnifico parco con la musica proposta dal vivo; dulcis in fundo la premiazione delle varie gare disputate nei mesi scorsi (carte, scatti fotografici, quadri di pittura, poesie, racconti) secondo il progetto “Ogni stagione porta i suoi frutti”. Complimenti ai volontari e allo staff organizzativo in primis Matteo Lanteri, Giovacchino Carli e Ciro Galasso.