Arma di Taggia. Una minimoto con i colori e lo stemma dell’Arma per imparare a guidare in sicurezza grazie ai consigli dei carabinieri. Sono stati molti i bambini che si sono presentati allo stand della Benemerita per provare a guidare la piccola due ruote, sotto lo sguardo vigile dei militari e del loro comandante, il capitano Mario Boccucci.

Oltre alle auto, tra cui un’Alfa Romeo con motore Ferrari che raggiunge i 320 km orari, e alle moto, i bambini hanno infatti potuto fare una prova pratica su un circuito approntato dalla sezione nord-ovest del moto club ‘Motorday’ e dal Moto Club Valle Argentina.

Nel corso della mattinata, poi, un’altra sorpresa: l’arrivo dell’elicottero dei carabinieri che ha sorvolato il tratto di passeggiata a mare che ospitava lo stand dell’Arma e gli altri.

Presenti anche i carabinieri forestali, che hanno mostrato a grandi e piccini un guscio di carapace, una tartaruga marina imbalsamata, zanne di elefante e altri oggetti sequestrati in provincia di Imperia e Savona.