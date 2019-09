Arbitraggio di Albenga-Imperia, Ciccione: «Sono molto arrabbiato, i neroazzurri meritano rispetto»

Imperia. «Sono molto arrabbiato. Sono andato a vedere la mia Imperia. Ho visto un primo tempo stupendo. Ho visto una squadra fare gioco ed avere occasioni da gol. Poi però ho visto tre omini prendere ma soprattutto non prendere decisioni come il regolamento imporrebbe. Non dare un rigore sacrosanto e darne uno molto benevolo. Non dare cartellini gialli per falli fischiati ma pur sempre da giallo. Costui arrivava da fuori regione. Imperia merita rispetto».

Con queste parole Daniele Ciccione, direttore generale dell’Imperia, esprime la sua delusione sull’arbitraggio di Manuel Gambuzzi della sezione di Reggio Emilia di ieri pomeriggio nel derby di Ponente tra Albenga e Imperia, durante il quale la squadra di mister Lupo ha perso 3-1.