Apre “EnPointe” a Sanremo, il primo negozio di abbigliamento e accessori per la danza

Sanremo. Verrà inaugurato domani, sabato 28 settembre, alle 17, nei rinnovati locali di via della Repubblica 5 (zona San Martino) “EnPointe” il primo negozio della città dei Fiori dedicato interamente alla vendita di abbigliamento e accessori per la danza.

“Enpointe” si rivolge a tutte le persone che già praticano o si vogliono avvicinare alla meravigliosa arte che è la danza ed è l’unico negozio che da Savona alla cittadina francese di Mentone può vantare prodotti professionali che vanno dalle punte alle t-shirt termiche a tutù in tulle con vasto assortimento di accessori.

Per venire incontro alla clientela più esigente la scelta dei prodotti è stata fatta in base all’affidabilità in termini di durata, vestibilità, tenuta dei colori per garantire la massima soddisfazione delle ballerine e ballerini.

Elena e Cristina vi aspettano numerosi sia all’inaugurazione con buffet che sulla pagina Facebook

per avere notizie aggiornamenti e possibilità di ordinare online https://www.facebook.com/Enpointe-115353459831924/ .