Ancora dispersi i coniugi di Camporosso: continuano le ricerche a Gouta

Pigna. I soccorritori hanno cercato invano per tutta la notte i due coniugi di Camporosso di circa 70 anni dati per dispersi ieri a Gouta. Vigili del fuoco con due unità cinofile giunte da Savona, soccorso alpino e volontari hanno battuto i boschi per un raggio di 5 chilometri dal luogo in cui, in zona Fascia Sagrà, i due avevano lasciato la propria auto per poi andare a cercare funghi.

Oltre alla difficoltà di operare al buio, in una zona colpita dal maltempo nelle ultime ore, i soccorritori non possono nemmeno aiutarsi con il segnale gps: sembra infatti che marito e moglie non abbiano telefoni cellulari con loro.

A lanciare l’allarme, verso le 16.45, era stata la figlia che aveva visto l’auto dei genitori, senza avere più loro notizie.

In mattinata potrebbe levarsi in volo un elicottero.