Anche la delegazione sanremese di Fratelli d’Italia in protesta contro il nuovo Governo

Sanremo. Oggi in concomitanza con la manifestazione organizzata a Roma in Piazza Montecitorio da Giorgia Meloni dove sarà presente anche una delegazione della provincia di Imperia con in testa Gianni Berrino, anche il coordinamento sanremese di Fratelli d’Italia si unisce alla disapprovazione contro il Governo con un gazebo in via Matteotti (angolo via Escoffier).

«Il nostro gazebo non avrà insegne di partito, ma solo bandiere tricolori per significare il malcontento di tutti gli Italiani che vogliono opporsi a ciò che è stato uno spregiudicato affare di poltrone», lo annuncia il segretario cittadino di Fratelli d’Italia Michele Gandolfi.