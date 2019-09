Amadeus sogna Monica Bellucci sul palco di Sanremo 2020, ecco la risposta dell’attrice

Sanremo. Monica Bellucci sul palco dell’Ariston. È il sogno del presentatore e direttore artistico Amadeus che in una recente intervista ha dichiarato che gli piacerebbe essere affiancato dell’attrice e supermodella umbra. Lei non ha fatto tardare la sua risposta.

Ospite della Mostra del Cinema di Venezia, ai giornalisti che le hanno chiesto se fosse intenzionata ad accogliere la proposta di Amadeus, l’ex moglie di Cassel ha risposto: «Non so se sono brava come presentatrice». Effettivamente non ha mai presentato, ma se nel grande cinema non ha concorrenti, perché dovrebbe averne sul piccolo schermo?

Bellucci valletta sì, Bellucci valletta no a parte, la settantesima edizione della kermesse è ancora tutta in fase di costruzione. La Rai è in ritardo, lo stesso sindaco Biancheri lo ha aspramente sottolineato più volte, e il conduttore è appena tornato dalle vacanze estive. Decisivi saranno i mesi autunnali, quando verranno annunciati i cantanti in gara e il programma delle cinque serate, almeno lo si spera.