All’insegna del progetto Levant 06 inizia la stagione dell’Abc Bordighera

Bordighera. A suggello della collaborazione avviata proprio a seguito del significativo momento costituito dalla firma del protocollo di intesa del Progetto “Levant’06” avvenuto martedì sera 10 settembre presso la splendida cornice dei Giardini Esotici di Monaco da parte dei presidenti della Federazione Italiana(FIGH), francese(FFHB), Monegasca(FMHB) ed europea(EHF) ed alla presenza dei presidenti delle società di pallamano delle città

comprese da Monaco e Imperia nonché dei rappresentanti politici delle stesse città, sabato iniziato ufficialmente la stagione agonistica 2019-20 dell’Abc Bordighera che la vedrà partecipare, con una formazione femminile under 13, al torneo denominato “Tournoi de rentrée Levant 06” che si disputerà proprio a Monaco all’Espace St. Antoine a Fontveille.

Domenica 23 settembre sarà invece di scena l’under 13 maschile che a Corros, ridente cittadine a ridosso di Nizza, che parteciperà al torneo pre-campionato denominato “Challenge Claude Chapelain” dove si confronterà nel proprio girone di qualificazione con le formazioni Asbt Nizza, Carros Hbc, AS Monaco, Contes.

Il torneo vede la partecipazione anche delle seguenti formazioni inserite nell’altro girone: OGC Nizza, AS St Martine du var, Breil sur Roja, Cavigal Nizza, AC Menton. La società ricorda che sono aperte le iscrizioni e qualsiasi informazione potrà essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: info@abcbordighera.it o direttamente

presso la palestra Conrieri di via Pelloux nel corso degli allenamenti al martedì o al giovedì (dalle 18 alle 19,30 oppure reperita sul sito societario: www.abcbordighera.it).