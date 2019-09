Alla Canottieri Sanremo va in scena l’evento “Un mare di gusto e passione”

Sanremo. Giovedì 19 settembre dalle 19,30 alla Club House della Canottieri Sanremo ci sarà l’evento “Un mare di gusto e passione” con la partecipazione della Compagnia dei Maestri Artigiani di Visso (che intervengono in ricordo e promozione del paese di Visso devastato dal recente terremoto) e di Amanda Embriaco, per il progetto della Paralimpiadi di Tokyo 2020 per la paracanoa.

Saranno presenti i soci onorari della Canottieri Pier Luigi Loro Piana, dell’omonima casa di moda, e Walter Lagorio. Entrambi si sono distinti per il loro supporto all’associazione sportiva e Loro Piana per il suo impegno fattivo per la ricostruzione di Visso.