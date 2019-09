Bordighera. Avvistato questa mattina nel porticciolo turistico di Bordighera il ‘jet capsule‘: il mini-yacht a forma di capsula che ricorda una piccola astronave aliena. Ad immortalarlo, alla prime luci dell’alba, è stato un pescatore, Salvatore Ioviero, che ha commentato così, ironicamente, l’arrivo del natante: «O sono sbarcati gli extraterrestri, o non sanno più cosa inventarsi per navigare!».

In effetti l’imbarcazione desta particolare curiosità: la sua forma ad ovetto galleggiante, con la portiera che si apre sul retro come quella di un furgone, è assolutamente innovativa. Non si tratta però di una forma di vita aliena, ma dell’intuizione di un imprenditore napoletano, Luca Solla, unita all’inventiva del designer Piepaolo Lazzarini.

Dopo essere comparso a Bordighera in cerca, invano, di una pompa di gasolio per rifornirsi, il proprietario del jet capsule si è recato a Sanremo dove ha trovato il carburante necessario ad alimentare il mini-yacht.