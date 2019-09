Sanremo. Fino a sabato 21 al forte di Santa Tecla CNA Imperia rende omaggio e celebra il “Genius Loci” del nostro territorio: sorgente ed alveo della Dieta Mediterranea, addomesticato dai muretti a secco, ricco di artigianato tipico e di qualità, fonte di eccellenze dell’agroalimentare.Tutti elementi cardine del turismo esperienziale, fatto di opportunità di conoscenza e sperimentazione di ciò che di più tipico, autentico e locale una destinazione possa offrire.

“La narrazione di queste eccellenze e la loro promozione sistemica quale volano del nostro territorio devono trovare spazio, esprimersi, essere protagoniste, per questo motivo abbiamo organizzato l’evento”, dichiara Luciano Vazzano, Segretario Territoriale CNA Imperia - che prosegue – “il programma prevede la presentazione dei prodotti e delle lavorazioni che hanno ottenuto il marchio “Artigiani in Liguria” e numerose occasioni di approfondimento tematico a cura di esponenti del mondo accademico e cultori della materia di fama nazionale ed internazionale”.

Lo spazio è stato allestito quindi per mostrare quanto di straordinario e tipico vi sia “Dentro l’esperienza” le eccellenze degli artigiani in Liguria, area dedicata alla valorizzazione delle lavorazioni e dei prodotti a Marchio “Artigiani in Liguria”- classe superiore. Il marchio è stato istituito da Regione Liguria proprio per identificare e valorizzare prodotti e lavorazioni della tradizione e tipiche. Sono rappresentati i marchi della Pasticceria, Panificazione, Birrifici Artigianali, Gelateria, Prodotti artigianali conservati, Composizione Floreale, Moda e Accessori, Arte Orafa, Vetro.

Oggi pomeriggio dalle 17 Alfredo Moreschi, eminente esponente del mondo artigiano, discendente da una famiglia di fotografi dal 1872 è considerato memoria storica della città di Sanremo e del nostro territorio del quale ha raccolto scatti e momenti significativi testimoniandone la trasformazione nei decenni terrà un seminario, in forma di conversazione accompagnata da immagini, sul tema “Genius loci”. In particolare approfondirà il tema dello sguardo e del significato che la fotografia assume quale gesto artistico oltre che di testimonianza, nel rappresentare la realtà. Saranno visionate immagini dell’entroterra e di borghi, dal primo dopoguerra ad oggi, a riprova delle tracce indelebili che l’antropizzazione ha lasciato ai posteri.

A seguire, alle 18 il grande Alessandro Racca, maestro artigiano internazionale, Direttore della Gelato Pastry University elaborerà gelati ai fiori edibili e gastronomici per il grande pubblico che attende e assiste ai suoi cooking show con fedeltà ed interesse.

Il programma prevede, oltre al saluto ed introduzione del Presidente territoriale di CNA Imperia Michele Breccione, gli interventi di: Francesco Adamo Professore Emerito di Geografia Economica e Politica all’Università del Piemonte O. e Presidente di Geoprogress Onlus; Fulvio Avataneo, Presidente A.I.A.V. – Associazione italiana agenti di viaggio affiliata a CNA Nazionale e le conclusioni affidate a Cristiano Tomei, coordinatore nazionale CNA Turismo e Commercio.